Представительница Минобороны отметила, что в законе нет ни одного положения об отправке электронных повесток.

Во вторник, 2 апреля 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного.

Как рассказала в эфире телемарафона заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, закон об э-кабинете позволит военнообязанным физически не посещать ТЦК – теперь появилась возможность обновить свои данные из любой локации. Кроме того, введение электронного кабинета позволит Украине размещать свои системы в облаках НАТО, что усилит киберзащиту и улучшит обмен данными с партнерами.

"Мы сможем получать больше разведывательных данных, и Минобороны сможет определять, какие международные стандарты в сфере безопасности информации применять именно для военных систем", – пояснила чиновница.

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Также этот закон дает возможность усовершенствовать взаимодействие реестра "Оберег".

"Мы предоставляем "Оберегу" возможность через этот закон осуществлять обмен с другими реестрами и возможность ТЦК и СП получить больше сведений о военнообязанных. Это в свою очередь исключит ошибочные или дублированные повестки и необходимость дополнительный раз ходить в ТЦК и СП и что-то уточнять, когда это не нужно", – отметила Черногоренко.

В то же время электронный кабинет военнообязанного позволит автоматизировать услугу получения статуса участника боевых действий. Защитники смогут подавать электронную заявку на получение такого статуса, и это будет быстрой процедурой.

"Мы сможем сделать ее достойной и исключить ожидание статуса длительное время. В нашем направлении, в цифровой команде Минобороны каждый третий – это участник боевых действий. И мы хотим, чтобы цифровые сервисы делали военные для военных, чтобы мы понимали, что нужно военнослужащим", – сказала представительница Минобороны.

Черногоренко также подчеркнула, что в законе нет ни одного положения об отправке электронных повесток.

Мобилизация в Украине: важные новости

2 апреля президент Зеленский подписал законопроект о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Он вступает в силу на следующий день после публикации.

Также был подписан закон об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Народный депутат Украины Ярослав Железняк заявил, что был отменен статус ограниченно годных для военной службы. Теперь, согласно закону, мужчины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе, должны в течение 9 месяцев пройти повторный медицинский осмотр.

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