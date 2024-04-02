Предусмотрена возможность пребывания военнослужащих на лечении до 12 месяцев без необходимости через четыре месяца лично проходить ВВК.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Официальный сайт парламента сообщает, что сегодня, 2 апреля, Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", который был зарегистрирован в ВР под номером 10313, подписан президентом Украины.

Этот закон принят ВРУ 21 марта 2024 года.

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Народный депутат Украины Ярослав Железняк, сообщая о подписании закона, отметил в Telegram, что отменен статус ограниченно годных для военной службы.

Он отмечает, что, согласно закону, мужчины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторный медицинский осмотр.

Законом предусмотрена возможность пребывания военнослужащих на лечении до 12 месяцев, в частности, за рубежом, без необходимости через четыре месяца лично проходить военно-врачебную комиссию.

Железняк напомнил, что ко второму чтению изъяты все нормы о запрете военным распространять информацию в медиа и сети Интернет.

Закон об обеспечении прав военных

Как сообщал УНИАН, 21 марта текущего года, Верховная Рада Украины проголосовала за закон по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Его поддержало 296 народных депутатов

В пояснительной записке к проекту отмечалось, что он разработан с целью усовершенствования механизмов обеспечения некоторых прав военнослужащих, в частности, на информацию, медицинское обеспечение, отпуска, пенсионное обеспечение, а также прав полицейских на одноразовую денежную помощь в случае гибели (смерти), определения потери трудоспособности.

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