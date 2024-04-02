Рада поддержала этот законопроект еще в прошлом году.

В Украине снизили призывной возраст с 27 до 25 лет. Соответствующий законопроект подписал президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля.

На сайте парламента отмечается, что сегодня президентом подписан закон "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Закон вступает в силу на следующий день после публикации.

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Снижение мобилизационного возраста - главные новости

За данный закон парламент проголосовал 30 мая 2023 года. 304 депутата поддержали тогда законопроект с регистрационным номером 9281.

Данный законопроект инициировало Министерство обороны Украины. Они отмечали, что во время действия правового режима военного положения нет необходимости в пребывании граждан на воинском учете призывников до 27 лет. Адвокат Тарас Никифорчук отмечал, что после снижения предельного возраста призывников до 25 лет появится достаточно серьезная большая группа молодых людей, которых можно будет призвать в Вооруженные Силы Украины.

В то же время адвокат Ростислав Кравец отмечал, что украинцев до 25 лет, которые не служили в армии и имеют статус призывника, могут мобилизовать только с их согласия. Он отмечал, что мобилизовать принудительно мужчин до 25 лет, которые не проходили службу, запрещено.

Впрочем, если мужчина имеет статус военнообязанного, то мобилизовать его до 25 лет вполне имеют право. Понятия "призывник" и "военнообязанный" часто путают, считая их одним и тем же. Однако это не совсем так.

Призывники - лица, приписанные к призывным участкам. Они подлежат призыву на срочную службу или еще не проходили ее. А военнообязанные - это лица, находящиеся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

Адвокат отмечал, что для этих двух категорий даже существуют разные воинские учеты.

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