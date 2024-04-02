Этот документ также предусматривает автоматическое предоставление статуса участника боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что 2 апреля президент Украины вернул в парламент с подписью Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для воинского учета и приобретения статуса ветерана войны во время действия военного положения" (регистрационный номер – 10062).

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16 января 2024 года Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает автоматическое предоставление статуса участника боевых действий и усовершенствование реестра военнообязанных. За него проголосовали 249 народных депутатов.

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Согласно закону, будет создан реестр военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта, который позволит обеспечить предоставление онлайн-услуг военнослужащим.

В Реестр вносятся, обрабатываются и хранятся в базе данных персональная информация о призывниках, военнообязанных и резервистов, а также служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов.

Законом предусмотрено, что во время действия военного положения статус УБД предоставляется на основании сведений, подтверждающих выполнение лицом боевых задач, задач по всестороннему обеспечению боевых действий непосредственно в районах ведения военных (боевых) действий, в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Согласно закону, на каждого призывника, военнообязанного и резервиста создается военно-учетный документ в электронной форме (сертификат), который формируется и используется в порядке и в форме, установленных Кабмином.

Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко отмечал, что принятый Радой закон о воинском учете угрожает не только личной безопасности военнослужащих и ставит под угрозу национальную безопасность, но и вступает в конфликт с положениями Конституции.

Он отмечал, что закон предусматривает хранение данных на зарубежных серверах, где наша система КСЗИ не работает, поэтому мы не можем быть уверены в защите этих данных. Все осложняется тем, что речь идет о военных, а значит об особо чувствительной информации, которая должна защищаться на самом высоком уровне. В случае ее утечки может быть нанесен ущерб обороноспособности государства. На основе данных из этого Реестра можно будет определить количество украинских военнопленных и погибших, что является секретной информацией.

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