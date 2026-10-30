Денис Пономаренко

Больше за день теряла только Nvidia в январе 2025 года.

29 октября акции Alphabet, материнской компании Google, обвалились на 12,6%, сильнее, чем в любой день с выхода на биржу в 2004 году. Компания подешевела примерно на $500 млрд – больше за день теряла только Nvidia в январе 2025 года, пишет The Independent.

Одной из главных причин обвала стали финансовые результаты Alphabet за третий квартал 2026 года. Выручка компании составила $127,6 млрд, но этот показатель оказался ниже ожиданий аналитиков Уолл-стрит. В свою очередь, рост доходов от поисковой рекламы замедлился, что усилило беспокойство инвесторов относительно будущего главного источника заработка Google.

Еще более тревожным сигналом стал отрицательный свободный денежный поток Alphabet, который за третий квартал составил $9,1 млрд. Это означает, что после учета операционных расходов и инвестиций компания потратила больше денежных средств, чем получила. Подобная ситуация произошла впервые за последние 22 года.

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Основное давление на финансовые показатели оказывает гонка ИИ. Alphabet активно инвестирует в строительство дата-центров, закупку вычислительного оборудования и развитие инфраструктуры. Только капитальные расходы за третий квартал превысили $50 млрд. Инвесторы опасаются, что их вложения могут не окупиться в ближайшие годы, особенно если новые ИИ-сервисы не обеспечат сопоставимого роста доходов.

Развитие ИИ привело к масштабной трансформации работы поисковой системы Google. Все больше пользователей получают готовые ответы от Gemini вместо перехода по ссылкам на сайты. Это создает проблемы для рекламной модели IT-гиганта, которая годами зарабатывала на размещении объявлений в результатах поиска. Чтобы вернуть монетизацию, Google сейчас активно внедряет рекламу прямо внутрь ИИ-ответов по всему миру.

Единственное яркое пятно в отчете – Google Cloud. Его выручка превысила $30,71 млрд, увеличившись вдвое. Рост обеспечил высокий спрос на облачную инфраструктуру и инструменты искусственного интеллекта, что помогло частично компенсировать недополученные доходы от рекламы.

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Этим летом Google представила крупнейшее обновление поисковой системы за последние 25 лет. Поисковый гигант фактически "убил" свою культовую строку: вместо быстрых ссылок поисковик теперь генерирует готовые ответы и выполняет задачи через ИИ-агентов.

На этом фоне резко вырос интерес к альтернативным поисковым сервисам. Пользователи активно ищут другие решения, которые позволят им сохранить привычный формат поиска информации в интернете.

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