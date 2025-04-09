Рассказываем, какая социальная помощь пенсионерам без стажа предусмотрена в апреле и как ее правильно рассчитать.

Украинским пенсионерам, которые "не добрали" страховой стаж, государство вместо пенсии выплачивает социальную помощь. Кому именно ее назначают, какой будет социальная пенсия без стажа в апреле 2025 года и как рассчитать выплаты, УНИАН спросил у эксперта.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой будет пенсия, если есть 30 лет стажа - как ее рассчитать.

Кому предусмотрена пенсия по старости без стажа

В Украине, чтобы выйти на пенсию в этом году, нужно иметь от 15 до 32 лет трудового/страхового стажа. При этом количество лет стажа влияет на то, в каком возрасте человек может выйти на пенсию. Например, если есть 32 года стажа, то можно рассчитывать на пенсию в 60 лет. Если же стажа всего 15 лет, то раньше 65 лет на пенсию человек выйти не сможет.

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В то же время у части украинцев в возрасте 65 лет (то есть, пенсионном) нет достаточного количества лет стажа для полноценной пенсии по возрасту. В этом случае для них предусмотрена так называемая социальная пенсия без стажа - Украина начисляет пособие таким людям, независимо от того, сколько у них есть трудового стажа.

Социальную пенсию по возрасту начисляют, если человек не получает другой пенсии или соцвыплат по государственному страхованию (повреждение здоровья на производстве) и соцпомощь как человек с инвалидностью с детства.

Какой будет пенсия без стажа в Украине в апреле 2025 года

С 1 января этого года социальная пенсия в Украине рассчитывается как разница между двумя суммами - среднемесячным доходом семьи на 1 члена семьи за полгода и прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (сейчас это 2361 грн).

Напомним, что в постановлении Кабмина N632 прописано, как вычислить доход семьи для соцпомощи (всех ее видов) и что именно учитывается как доход.

Адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова в комментарии УНИАН подробно на примере рассказала, как рассчитать такие выплаты.

К примеру, в семье два человека - мужчина и женщина, которые являются пенсионерами. Мужчина получает минимальную пенсию 2361 грн, но еще работает и получает минимальную зарплату 8 тыс. грн. Жена - не имеет права на полноценную пенсию по возрасту, потому что ее стаж всего 14 лет. Поэтому государство ей будет выплачивать социальную пенсию по возрасту. Чтобы ее рассчитать нужно:

посчитать среднемесячный доход семьи на 1 члена семьи за полгода - то есть 8 000 грн (зарплата мужа) + 2 361 грн (пенсия мужа) х 6 месяцев = 62 166 грн (доход за полгода), который надо разделить, что также делится на 6 месяцев = 10 361 грн и на количество человек (2) = 5 180,5 грн;

посчитать разницу между среднемесячным доходом семьи и прожитминимумом для нетрудоспособных, то есть, 5 180,5 грн - 2361 грн = 2 819,5 грн , это и будет размер социальной пенсии по возрасту.

"Но, если бы эта сумма превышала максимально установленный размер - 3028 грн (прожиточный минимум для трудоспособного лица), тогда лицо получало бы именно указанную максимальную сумму (то есть, 3028 грн - УНИАН), а не большую", - объясняет адвокат.

По словам специалиста, в случае, если пенсионер одинок, то социальная пенсия по возрасту согласно ст. 6 Закона Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью" должна составлять 30% от прожитминимума 2361 грн, что равно 978,3 грн. Но, в то же время, если пенсия с учетом доплат, установленных постановлением Кабмина N265, не достигает прожитминимума 2361 грн, то ее "дотягивают" до него за счет ежемесячной государственной адресной помощи.

Простыми словами, минимальная соцпенсия по возрасту для одинокого пенсионера, который не имеет дохода, не может быть меньше прожитминимума для лиц, утративших трудоспособность, - 2361 грн, но и не больше прожитминимума для трудоспособного лица, то есть, 3028 грн.

Если же пенсионер не одинок, и его семья имеет доход, то социальная пенсия просчитывается по формуле, приведенной выше (разница между совокупным доходом семьи и прожитминимумом для нетрудоспособных).

В случае, если человек находится на госудержании (в доме престарелых), то ему будут выплачивать 20% от прожитминимума для нетрудоспособных (2361 грн), а остальная сумма будет идти заведению, где находится пенсионер.

Социальная пенсия по возрасту пересматривается каждые полгода.

справка Елена Воронкова Адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Аспирант Государственного научного учреждения "Институт информации, безопасности и права Национальной академии правовых наук Украины". Специализируется на вопросах социального обеспечения населения и военнослужащих.

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