iPhone Air 2 рассекречен до анонса: провальный смартфон получит три важных улучшения

Обновленное устройство получит сверхширокоугольный объектив, увеличенную батарею и новый процессор.

Apple готовит сразу 3 заметных улучшения для второго поколения iPhone Air. По данным проверенного инсайдера Digital Chat Station, компания не только завершила разработку iPhone Air 2, но и давно запустила ультратонкий смартфон в производство.

Одним из главных изменений станет переход на чип A20 Pro, созданный по 2-нм техпроцессу. То есть смартфон не только будет мощнее предшественника, но и энергоэффективнее. Это особенно важно для ультратонкого смартфона, в котором производителю приходится искать компромисс между дизайном и автономностью.

Емкость батареи в этот раз также будет заметно увеличена. Инсайдер не раскрыл точные характеристики, но, предположительно, она вырастет до 3500 мАч против 3149 у первого iPhone Air. Именно низкую автономность чаще всего называли главным недостатком оригинального смартфона.

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Изменения ожидаются и по части камеры. К основному модулю добавится широкоугольный сенсор на 48 Мп. Это позволит расширить возможности съемки и приблизить iPhone Air 2 по функциональности к более дорогим моделям компании.

Несмотря на дополнительные компоненты, Apple сделала корпус телефона еще тоньше. По информации источника, его толщина составит всего 5,2 мм против 5,6 мм у первого iPhone Air. Таким образом, производителю предстоит разместить более емкую батарею и вторую камеру в еще более компактном корпусе.

По предварительным данным, Apple представит iPhone Air 2 в начале 2027 года одновременно с более доступным iPhone 18. Примерно в этом же время должен выйти "бюджетный" iPhone 18e, характеристики которого также ранее рассекретил инсайдер.

Ранее стало известно, что iPhone Air не оправдал ожиданий Apple, а Android-конкуренты даже передумали выпускать свои ультратонкие смартфоны. Главной причиной ситуации называют компромиссы, на которые пошла компания ради достижения рекордно тонкого корпуса в 5,6 мм.

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