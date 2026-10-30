США и Украина согласовали, кто будет представлять Европу на переговорах с Россией, - FT

Эксперты полагают, что РФ вряд ли будет готова к каким-либо серьёзным переговорам до конца зимы.

США и Украина рассматривали E3 (Великобританию, Францию и Германию) как группу, которая от имени Европы будет участвовать в переговорах о прекращении войны. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четырех европейских дипломатов.

В то же время издание отмечает, что участие трех европейских стран, которые будут представлять весь континент, создает риск оттолкнуть более мелкие европейские страны. Несмотря на это, как отметил один из дипломатов, спецпредставители Трампа Уиткофф и Кушнер во время визита в Киев согласовали, что именно E3 станет представителем Европы на переговорах. Хотя в самой Европе по этому поводу пока продолжается спор.

"Пока что мы будем стараться придерживаться формата "Е3". В определенный момент, если речь пойдет об очень серьезных переговорах – а до этого еще далеко – об отношениях Украины с ЕС и отмене санкций, европейские институты должны быть привлечены. Мы должны найти способ это сделать", – подчеркнул дипломат.

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Издание цитирует Александра Габуева, директора Центра "Карнеги Россия-Евразия" в Берлине, который заявил, что РФ вряд ли будет заинтересована в каких-либо серьезных переговорах о прекращении войны до конца этой зимы. Поскольку Москва рассчитывает на то, что её кампания массовых ударов по тылам ослабит переговорную позицию Украины.

"Однако европейцы должны быть готовы к тому, что окно возможностей откроется, и это произойдет тогда, когда Украина не будет в лучшей форме. Они уже упустили несколько таких моментов, когда Украина обладала сильными рычагами влияния и могла диктовать условия", – добавил Габуев.

Журналисты отмечают, что в целом в Европе растет обеспокоенность тем, что у нее нет представителя на переговорах между РФ и Украиной с участием США. Однако критика телефонного разговора лидеров Финляндии и Норвегии с Путиным демонстрирует дилемму Европы относительно формата переговоров с Путиным.

"Россия хотела бы привлечь европейцев к политическому процессу, но таким образом, чтобы они не принимали в нем непосредственного участия, а у Трампа было больше шансов оказать давление на Европу, с тем чтобы та поддержала его политику умиротворения Путина", – отметил Габуев.

Мирные переговоры: что известно

Ранее аналитики из Института изучения войны отметили, что РФ вряд ли допустит Европу к мирным переговорам, пока та не пойдет на требования Кремля. Среди них, в частности, возвращение НАТО к границам 1997 года, что фактически может привести к разрушению Альянса.

В то же время The Guardian ранее отмечала, что Москва начинает уставать от непредсказуемости Трампа. На этом фоне, по мнению издания, РФ может начать искать переговорщика среди стран Европы. Особенно если влияние Трампа после промежуточных выборов в США уменьшится.

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