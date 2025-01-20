В Украине отдельные категории пенсионеров имеют право на надбавку к пенсии.

Не секрет, что пенсия в Украине далеко не самая высокая. Социальные стандарты в 2025 году правительство решило не поднимать ввиду сложной экономической ситуации, связанной с полномасштабным вторжением Российской Федерации. При этом для некоторых украинцев предусмотрена надбавка к пенсии. Мы разбирались, кому положена надбавка к пенсии после 65 лет.

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В Пенсионном фонде Украины сообщили, что пенсия в 2025 году положена украинцам, которые достигли 60 лет, но при этом имеют стаж не менее 32 года.

Кроме того, пенсия может быть назначена украинцам, достигшим 63 и 65 лет, при наличии стажа в размере 22 года и 15 лет соответственно.

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Надбавка к пенсии после 65 лет в Украине

У украинцев в возрасте 65 лет при необходимом стаже пенсия должна составлять 40% зарплаты. В случае, если выплаты меньше указанного размера, то предусмотрена доплата до этого уровня.

Стоит отметить, что начисление происходит автоматически и дополнительно обращаться в ПФУ не надо. В то же время другие надбавки не предусмотрены.

Надбавка к пенсии после 75 лет в Украине

Украинцы, достигшие 70-летнего возраста, также имеют право на доплаты к пенсии в 2025 году. Размер надбавки зависит от возраста пенсионера, а именно:

70-74 года – надбавка 300 гривень;

75-79 лет - 456 гривень;

старше 80 лет – 570 гривень.

Эти доплаты начисляются автоматически, поэтому бежать в Пенсионный фонд не нужно.

Но есть нюанс - не все пенсионеры, достигнувшие 70 лет, получат доплату. Она выплачивается тем, у кого пенсия не превышает 10 340,35 гривни.

Также надбавка к пенсии ветеранам труда в Украине в 2025 году назначается в виде двойного размера минимальной пенсии по возрасту.

Ранее УНИАН писал про льготы для ветеранов труда в Украине с 1 января 2025.

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