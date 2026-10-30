Боеприпасы HIMARS станут управляемыми: в США испытали новую технологию

До сих пор реактивные боеприпасы GMLRS работали по принципу "выстрелил и забыл", что на самом деле не всегда хорошо.

Американская компания Lockheed Martin совместно с армией США продемонстрировала новую технологию, позволяющую изменять координаты цели для реактивных снарядов GMLRS уже после их запуска. Такая разработка потенциально может повысить эффективность систем HIMARS, находящихся на вооружении, в частности, украинских военных. Об этом пишет румынское издание Defense Romania/

Испытания прошли на американском полигоне White Sands Missile Range. Во время демонстрации реактивный снаряд GMLRS был запущен с установки HIMARS, после чего уже в полете ему были переданы новые координаты цели с помощью канала связи Strigo и системы Remote Interceptor Guidance-360 (RIG-360). По утверждению Lockheed Martin, снаряд успешно поразил движущуюся цель.

Как поясняет автор публикации, ранее координаты для GMLRS определялись ещё до запуска. Снаряд использовал инерциальную навигацию и GPS, чтобы маневрировать и более точно наводиться на уже указанную цель. Однако это не позволяло реагировать на изменение обстановки. Это создавало проблему при атаках на движущиеся объекты, которые могли изменить местонахождение за время полета боеприпаса.

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"По сути, оружие типа "выстрелил и забыл" становится таким, которое можно корректировать, перенаправлять или даже нацеливать на другую цель, если ситуация на поле боя меняется", – отмечает издание.

Важно, что для внедрения новой возможности не требуется создавать принципиально новый боеприпас или пусковую установку. Речь идет об интеграции дополнительных технологий передачи данных. В перспективе их можно будет применять также для боеприпасов GMLRS ER с дальностью до 150 км и ракет Precision Strike Missile (PrSM), способных поражать цели на расстоянии 500–1000 км.

В то же время не стоит ожидать автоматической передачи этой технологии союзникам США: имеющиеся арсеналы относятся к более старым модификациям, которые придется соответствующим образом модернизировать. Кроме того, Lockheed Martin не раскрыла подробностей относительно устойчивости канала связи к помехам и дальности его работы. Поэтому пока остается неясным, когда разработка перейдет от демонстраций к практическому применению.

Новости вооружений

Как писал УНИАН, специальная комиссия решила не ремонтировать и не модернизировать российский атомный ракетный крейсер "Петр Великий", фактически обрекая его на списание из-за значительной степени износа. Корабль уже несколько лет не выходит в море, а после завершения модернизации крейсера "Адмирал Нахимов" его планируют окончательно вывести из состава ВМФ РФ.

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