С помощью "комплексного шеринга" можно предоставить все документы одним пакетом.

Национальный банк и Министерство цифровой трансформации Украины запускают совместный проект, который значительно упростит обмен документами между банками, их клиентами и держателями государственных реестров.

Как сообщила пресс-служба НБУ, с помощью приложения "Дия" теперь можно по одному запросу предоставить банковскому учреждению одновременно как электронные копии нескольких цифровых документов, так и отдельные сведения о своем финансовом состоянии.

Отмечается, что ранее нужно было отправлять электронные копии каждого цифрового документа отдельно. Так, если таких документов, например, 10, то приходилось 10 раз проходить одни и те же процедуры по передаче электронных копий цифровых документов из разных государственных реестров.

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Сейчас с помощью "комплексного шеринга" можно предоставить все документы одним "пакетом".

"Важно! Обмен информацией будет происходить только с согласия клиента. Именно он будет выбирать, какому банковскому учреждению и какой набор сведений предоставить", - отметили в Нацбанке.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что шеринг документов - это революционная технология, которая упрощает документооборот, убирает лишние копии и экономит время как работникам учреждений, так и людям.

"Благодаря мультишерингу украинцы смогут через "Дию" делиться не только копиями и данными цифровых документов, но и справок о доходах, ОК-5, ОК-7 за один раз в несколько кликов. Банк направляет запрос, а клиент подтверждает его с помощью "Дія.Підпису", поэтому сразу видит название банковского учреждения, перечень необходимых документов и понимает кому и какие передает копии", - сказал Федоров.

Услуги в Дие - последние новости

За I квартал 2024 года через "Дию" открыли рекордное количество ФЛП. В частности, за три месяца с начала года было открыто 57 665 новых бизнесов.

С апреля 2024 года украинцы получили возможность через "Дию" подавать заявления в Международный реестр убытков в несколько кликов.

С 22 марта в приложении "Дия" появились дипломы, аттестаты и другие образовательные документы.

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