Злоумышленники собирали разведданные о дислокации Сил обороны и техническом состоянии объектов энергетики в Киеве и прифронтовых районах Донецкой области.

По материалам Службы безопасности Украины от 8 до 12 лет тюрьмы осуждены еще четыре коллаборанта Российской Федерации, которые корректировали обстрелы украинских школ и больниц.

Как сообщает СБУ в социальной сети Facebook, были собраны неопровержимые доказательства вины еще четырех участников информаторских сетей российских спецслужб.

В частности, злоумышленники собирали разведданные о дислокации Сил обороны и техническом состоянии объектов энергетики в Киеве и прифронтовых районах Донецкой области. "В первую очередь их интересовали места базирования подразделений украинских войск на территории столичного региона, а также на Лиманском и Авдеевском направлениях", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что развединформация нужна была российским оккупантам для подготовки и осуществления прицельных ракетных ударов по украинским городам. "В результате вражеских обстрелов зафиксированы факты попадания российских ракет в здания социальных объектов, в том числе школ и больниц на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали вражеских приспешников во время спецопераций на территории Киевской и Донецкой областей.

"Один из осужденных – русский коллаборационист, который пытался обнаружить и передать агрессору координаты боевых позиций реактивных артиллерийских систем HIMARS. Еще один преступник задержан в деоккупированном Лимане. Именно по его наводке оккупанты обстреляли областную травматологическую больницу и местную школу. Другая злоумышленница задержана в Киеве. После начала полномасштабного вторжения она фиксировала места дислокации ВСУ в столице и отсылала соответствующие локации агрессору через закрытый Telegram-канал", - говорится в сообщении.

Также тюремное заключение получил житель Покровска, который передавал российской спецслужбе сведения о перемещении украинской военной техники.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Преступления россиян в Украине - что известно

С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, в результате чего гибнут гражданские украинцы, в том числе дети.

На оккупированных территориях российские военные проводят фильтрации, пытают и убивают людей, которые занимают проукраинскую позицию.

После освобождения от российских оккупантов в населенных пунктах находят массовые захоронения и братские могилы с замученными украинцами. Также уже сотни детей были принудительно вывезены из Украины на территорию РФ.

14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же.

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