"Азов" также рассказал о том пути, который был пройден Кротевичем с 2014 года.

Подполковник Богдан Кротевич с позывным "Тавр" завершает службу и оставляет должность начальника штаба 12-й бригады специального назначения "Азов", говорится в официальном Telegram-канале бригады.

"Командование и личный состав 12-й бригады "Азов" благодарит друга "Тавра" за более 10 лет преданной службы. Он стал частью "Азова" в 2014 году и прошел путь от пехотинца до командира взвода. Строгий и требовательный, он всегда стремился к высокому уровню дисциплины и подготовки", - говорится в публикации.

Там сообщается, что "Тавр" участвовал во многих ключевых боевых действиях во времена АТО/ООС. В 2021 году он возглавил штаб "Азова" и вскоре, уже после начала полномасштабной войны, принимал участие в управлении обороны Мариуполя.

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После возвращения из плена в сентябре 2022 года, он, в частности, занимался масштабированием подразделения до 12-й бригады "Азов" и координацией действий бригады на Запорожском направлении во время летнего контрнаступления в 2023 году.

"Вернувшись к выполнению обязанностей начальника штаба бригады, "Тавр" прилагал значительные усилия для обеспечения успешной обороны и контрнаступательных действий "Азова" на Кременском и Торецком направлениях", - подчеркивает "Азов" в публикации.

По словам самого Богдана Кротевича, "Азов" сформировал его не только как мужчину, но и как патриота Украины, за что он всегда будет благодарен коллективу.

Другие новости про Богдана Кротевича и его заявления

Ранее УНИАН сообщал, что Украина в войне делает меньше ошибок, чем РФ, но надо включать голову. В частности, Кротевич напомнил, что после возвращения из российского плена он написал в Twitter, что "война - это ряд ошибок, и побеждает тот, кто делает их меньше".

Кроме того, он рассказывал о необходимых объемах мобилизации для войны. Кротевич подчеркнул, что может понадобиться как полмиллиона военных, так и один или два миллиона.

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