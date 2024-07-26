По убеждению начальника штаба бригады "Азов" Богдана Кротевича, нельзя замалчивать тот факт, что "некоторые бригады не совсем эффективно управляют своим личным составом".

Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич считает, что Украина в войне делает меньше ошибок, чем Российская Федерация, но надо включать голову.

Об этом Кротевич сказал в интервью для интернет-издания "Украинская правда". В частности, Кротевич напомнил, что после возвращения из российского плена он написал в Twitter, что "война - это ряд ошибок, и побеждает тот, кто делает их меньше".

"Пока мы делаем меньше ошибок, это факт", - подчеркнул Кротевич.

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В то же время, он добавил, что из-за того, что у российских захватчиков ресурса больше - они все равно наступают.

"Нам надо включать голову", - отметил Кротевич.

По его словам, надо, чтобы на руководящих должностях были "умные головы". Также он считает, что нельзя замалчивать тот факт, что "некоторые бригады не совсем эффективно управляют своим личным составом".

"А когда им дают приданный личный состав [подразделения, которые временно передают в управление другим бригадам], они начинают наглеть. Это проблема нашего войска, ее нельзя замалчивать. У нас не умеют воевать приданными подразделениями", - добавил Кротевич.

В этой связи, начальник штаба бригады "Азов" привел пример, что некоторые бригады часто "воюют приданными подразделениями таким образом, мол: "Иди мне что-то захвати. Не захватил - выговор". Далее - расследование, служебное, уголовное и так далее".

"Мы так не делаем. Мы смотрим на то, что приданные подразделения могут сделать, какой их потенциал, как они подготовлены, сколько у них БК, какое у них вооружение, как руководят ими командиры рот и командир батальона", - отметил Кротевич.

Кроме того, он объяснил, почему считает контрнаступление 2023-го года "дебильным".

"На пять линий обороны наступать - это дебилизм. Это то, что мы вот никак не можем выучить. Не знаю, может, самосожжение перед Верховной Радой сделать, чтобы сказать и быть услышанным: "Смотрите, там, где пять линий обороны противника, наступать не стоит; стоит наступать, где слабая оборона", - подчеркнул Кротевич.

Как подчеркивает Кротевич, по его мнению, бить надо туда, где противник теряет бдительность.

"У нас что? В интервью все говорят, что мы пойдем на Крым, и мы идем на Крым. Серьезно? Меня не так война убивает, а убивает такой тотальный дебилизм... Я не могу обвинять кого-то точно, кто принимал решение именно так наступать. Вероятно, там был консилиум, вероятно, кто-то был за, кто-то говорил против, приняли решение такое, как приняли. Но контрнаступление было дебильное", - отметил Кротевич.

При этом он добавил, что ранее была информация о том, что противник был готов отойти к Токмаку, потому что у него основная линия обороны была на Токмаке.

"Но потом они видят, что 47-я бригада проламывает им линию. Я непосредственно видел это все на экранах с самолетиков, они зашли, если не ошибаюсь, на 9 километров вглубь. А рядом другая бригада, даже не доходя до линии обороны нашей, начинает стрелять друг в друга, там такой треш пошел... И дальше 47-я движется назад, другая бригада не приходит, они опять назад. Назад-назад [показывает руками]. И вот так вот все", - сказал Кротевич.

Война в Украине - последние новости

Как отмечается в отчете ISW, российские войска начинают испытывать дефицит вооружений и живой силы. Это и помощь западных союзников позволят Вооруженным силам Украины со временем провести успешные контрнаступательные операции.

УНИАН сообщал, что 24 июля, Вооруженные силы Украины отбили одну из крупнейших механизированных атак российских оккупационных войск с октября 2023 года на западе Донецкой области.

Российские захватчики пытаются восстановить инициативу на фронте и достичь быстрых побед, используя механизированный маневр. Однако такие широкомасштабные лобовые атаки демонстрируют, что военное командование противника не усвоило уроки о трудностях таких действий на почти прозрачном поле боя.

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