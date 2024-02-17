Говоря о проблемах с мобилизацией, "Тавр" подчеркнул, что внутренняя коммуникация "завалена полностью".

Для ведения оборонительной войны с российскими оккупантами Украине может потребоваться более полумиллиона человек. Такое мнение высказал начальник штаба бригады НГУ "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич.

"Думаю, может и больше. Может миллион, может два миллиона. Смотря на наши возможностм. И то, какие возможности мы можем потянуть, нам уже надо их готовить. То есть, если мы сейчас не можем всех мобилизовать, то мы должны поставить на воинский учет и проводить рекрутинг. Проводить курсы молодого бойца. Например, это как резервная армия. Резерв первой, второй, третьей очереди", – пояснил он в интервью Наталии Мосейчук.

Говоря о проблемах с мобилизацией, "Тавр" подчеркнул, что внутренняя коммуникация "завалена полностью".

Видео дня

"Я, если вы сейчас спросите... Видеоролики о "вступай в армию" и так далее, и такой, чтобы на международном уровне, а не так, чтобы каждая бригада отдельно, там "вступай в "Кракен", "вступай в "Азов" и так далее... а так, чтобы "вступай в армию, ты нужен армии, ты должен освобождать территории" – я не вспомню такой ролик", – добавил боец.

Военный подчеркнул, что российская армия проводит рекрутинг. На россиян работает пропаганда и лозунги вроде "вернем Одессу обратно домой".

"У нас нет пропаганды защиты своей родины. Вот сняли где-то ролик, где ТЦКшник бьет какого-то "типа", это "форсится", это поддерживается российской пропагандой, ботофермы, на это выделяются средства из российского бюджета, чтобы все это разводить. Они как выбирают тему – они смотрят, что больше болит украинцу, и разводят эту тему. Мы со своей стороны – ни своего противодействия, ни своей пропаганды. Вообще ничего. И меня это очень сильно цепляет", – заметил Кротевич.

"Тавр" вспомнил и о недостатке финансирования. Он рассказал, как смотрел фильм Клинта Иствуда "Флаги наших отцов", где военные ездили и "пиарили " военные облигации Соединенных Штатов.

"И там министр финансов в одной из сцен говорит: "А на что вы думаете мы воюем? У нас не хватает денег". Это Соединенные Штаты говорили. "У нас не хватает средств воевать, у нас не хватает средств покупать топливо, чтобы на этом топливе танки ездили, самолеты летали". А до этого было интервью, где президент высказался, чтобы другие страны помощь украинским беженцам давали в бюджет Украины. Я, если честно, обвинил себе в голове министра финансов. Потому что у нас есть военные облигации, только никто о них не знает", – резюмировал он.

Мобилизация в Украине: что говорят военные

Майор ВСУ Егор Чечеринда говорит, что для победы над оккупантами Украине нужна мобилизация. По его словам, можно мобилизовать по 10 тысяч человек из каждого региона.

Ранее офицер ВСУ и боец бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец сказал, что практически все мужчины призывного возраста в Украине должны понимать, что на каком-то этапе их коснется мобилизация. Он отметил, что некоторые люди остаются на передовой, несмотря на то, что имеют несколько контузий – военным нужна передышка.

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