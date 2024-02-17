По словам Богдана "Тавра" Кротевича, ситуация в Авдеевке — это не единственная такая ситуация на фронте.

Ситуация, образовавшаяся в Авдеевке , - не единственная подобная ситуация на фронте. Об этом в интервью Наталье Мосейчук рассказал начальник штаба бригады НГУ "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич.

"Наша самая большая проблема - и в армии, и в политике - мы не признаем своих ошибок", - говорит "Тавр".

Богдан Кротевич рассказал, как докладывал и предлагал политическому и военному руководству планы ударов по российским войскам. Но в ответ не услышал ничего.

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"И ситуация в Авдеевке - это не единственная такая ситуация на фронте. Мы сейчас стоим в Серебрянском лесничестве. Там рядом - такая же ситуация", - рассказывает военный.

"Тавр" предположил, что такие вещи происходят, потому что объективная информация не всегда доходит до высшего руководства. Поэтому осмелился публично раскритиковать план обороны Авдеевки и предложил свое видение тактики.

"Я написал своим знакомым и я стал в позицию, в которой никогда в жизни не был. Мы на их месте были - мы были в окружении. Я знаю, что значит писать предсмертные сообщения от себя. Но я впервые столкнулся с ситуацией, когда я их получаю. И вот тогда меня порвало. Вот тогда я написал это. Потому, что меня это задолбало", — признался Кротевич.

По его словам, это то, чего не хватает многим генералам.

"Не всем, но многим. Они не прислушиваются. Они думают, что знают все. А это не так. Генералы должны свое эго присадить и прислушаться", - добавил военный.

Ситуация в Авдеевке - последние новости

В третьей отдельной штурмовой бригаде сообщили, что вывод ВСУ из Авдеевки продолжается.

По словам спикера 3 ОШБр Александра Бородина, россияне массированно применяют артиллерию и "карт-бланши" на использование дорогостоящих управляемых авиационных бомб.

Также УНИАН сообщал, что на Авдеевском направлении бои перекинулись на Ласточкино. Как сообщили в Генштабе, на этом же направлении Россия ударила авиацией в районе населенного пункта Орловка Донецкой области.

Отмечается, что артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись до 20 населенных пунктов. Среди них были Новобахмутовка, Степное, Ласточкино, Невельское Донецкой области.

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