По словам Алексея Арестовича, не стоит бояться, что все разбегутся, к тому же не мотивированные люди в армии не нужны.

В целях восстановления экономики границы для временного выезда вскоре будут максимально открыты.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

По его словам, постоянно расширяются списки людей, которые не подлежат мобилизации, и категории тех, кто имеет право на выезд за границу. Это нелегко, но дискуссия есть и она выражается в том, что количество категорий увеличивается.

"Я бы отпускал. Я не вижу смысла запустить экономику, в том числе малую экономику, если нет свободного движения людей, товаров и услуг", - говорит Арестович.

Также он заявил, что не стоит бояться, что все разбегутся, к тому же не мотивированные люди в армии не нужны.

"Да и бояться, что у нас все разбегутся… Не думаю. Я слишком уважаю свой народ, чтобы поверить, что все сбегут от призыва. А если и бросят, то, честно говоря, на фиг они в армии нужны с такой мотивацией", – сказал Арестович.

Он добавил, что вскоре власть разрешит украинским морякам выезжать за границу для работы по контрактам.

Как сообщал УНИАН, ранее в Генеральном штабе ВСУ подтвердили информацию о запрете покидать место жительства военнообязанным призывного возраста без разрешения военкомата. Эта инициатива уже вызвала немало критики.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что военнообязанные, которые планируют выезд за пределы своих районов и областей, в военное время должны получить разрешения в территориальных центрах комплектования.

После этого в Генштабе ВСУ снова объяснили, что для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение в территориальном центре комплектования и соцподдержки.

Из-за скандала на следующий день приказ о запрете военнообязанным покидать место жительства без разрешения военкомата отменен и отправлен на доработку.

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