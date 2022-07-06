Ранее Зеленский поручил отменить принятый Генштабом ВСУ порядок с целью его доработки.

Приказ о запрете военнообязанным покидать место жительства без разрешения военкомата отменено и отправлено на доработку.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, сегодня состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. На нем, среди прочего, рассматривался вопрос, который приобрел широкий общественный резонанс, - о "Порядке предоставления разрешения гражданам Украины, которые находятся на воинском учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время".

"Подчеркиваю, этот документ с начала касался исключительно внутренней работы ТЦК и СП и не создавал обязательств, ограничений прав и свобод граждан Украины. Несмотря на это, его появление в Сети вызвало многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации Вооруженных Сил Украины и военно-политического руководства государства", - отметил Залужный.

Поэтому начальником Генштаба ВСУ "с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса принято решение об отмене действия Порядка с отправлением на доработку. Обновленный документ будет разработан на основе изменений в законы Украины и подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих перемещение граждан в условиях военного положения. Имеющаяся законодательная база не учитывает реалий настоящего и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов. Как Главнокомандующий Вооруженных Сил и гражданин Украины призываю украинцев к выполнению своего конституционного долга по защите государства", - добавил Залужный.

Как сообщал УНИАН, ранее в Генеральном штабе ВСУ подтвердили информацию о запрете покидать место жительства военнообязанным призывного возраста без разрешения военкомата. Эта инициатива уже вызвала немало критики.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что военнообязанные, которые планируют выезд за пределы своих районов и областей, в военное время должны получить разрешения в территориальных центрах комплектования.

После этого в Генштабе ВСУ снова объяснили, что для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение в территориальном центре комплектования и соцподдержки.

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