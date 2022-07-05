Новость об ограничениях на передвижение военнообязанных наделала много шума в сети. Поэтому в Генштабе ВСУ дали дополнительное объяснение.

Для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение в территориальном центре комплектования и соцподдержки.

Об этом сообщил представитель Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины полковник Александр Хлись в эфире национального телемарафона.

"Если в пределах области — не надо. Если в черте города Киева и Киевской области — тоже не надо. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение", - отметил офицер.

Кроме того, он напомнил, что соответствующие нормы законодательства Украины действуют давно и в связи с возвращением большого количества мужчин в свои дома возникла потребность в актуализации учетных данных военнообязанных для понимания возможностей мобилизационного ресурса.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что военнообязанные, планирующие выезд за пределы своих районов и областей, в военное время должны получить разрешение в территориальных центрах комплектования.

Вас также могут заинтересовать новости: