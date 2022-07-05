Призывники и военнообязанные нужны своему государству, отметил главнокомандующий украинской армии.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявляет, что никаких указаний на препятствование перемещению лиц не было, но военнообязанные должны стать или восстановиться на воинском учете.

Об этом Залужный сообщил в социальной сети Facebook.

"Уважаемые граждане - призывники и военнообязанные! Напоминаю, идет война. Вы нужны своему государству! Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на воинском учете, должны это сделать. Те из вас, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК", - подчеркнул Залужный.

"Никаких указаний на препятствование перемещению лиц в течение ближайших дней со стороны военного командования не предоставлялось", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что норма Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", который действует с 1992 года, предусматривает, что "в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки".

"С целью упорядочения учета перемещенных лиц Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины разработан Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, которые находятся на воинском учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время. Разрешение выдается от 30 суток до года, в зависимости от категории субъекта. Рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью", - говорилось в сообщении.

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