Россияне назвали США и Украину главными врагами их страны

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно результатам, рейтинг врагов с беспрецедентно высоким результатом возглавляет Америка.

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Наиболее дружественными странами по отношению к России, граждане этой страны назвали Китай (51% респондентов), причем за 6 лет эта доля увеличилась более чем вдвое (с 23% в 2008 году). В топ-3 стран, с которыми, по мнению респондентов, у РФ теплые взаимоотношения, также вошли Беларусь (32%) и Казахстан (20%) - по сравнению с 2008 годом, эти государства стали причислять к "друзьям" России значительно чаще (с 14% и 8%, соответственно). О прочных связях с Индией сегодня говорят 9% опрошенных. Бразилию считают хорошим партнером и союзником 4% опрошенных (в 2008 году - 1%). Впервые в этом списке, и сразу в "десятке" оказались Куба (4%) и Аргентина (3%).

Германию в настоящее время воспринимают как дружественную России страну 2% опрошенных, тогда как в 2008 году таковых было 17%. Заметно сократилось число тех, кто к дружественным странам причислял Францию (с 6% до 1%). Отношения с США в настоящее время считают благоприятными менее 1% участников опроса (9% в 2008 году). Тех, кто не смог определиться в своем мнении, стало существенно меньше (сокращение с 45%, до 22%).

Главной враждебной страной россияне по-прежнему считают США, и если 6 лет назад так полагала четверть респондентов (25% в 2008 году), то сегодня – уже три четверти (73%). Также существенно возросла доля тех, кто отмечает крайне напряженные отношения России с Украиной (с 21% до 32%). Куда более явным стало негативное восприятие Германии и Евросоюза: с 1% до 10% в каждом случае. А о Прибалтике, напротив, теперь реже отзываются отрицательно (с 6% до 1%). Враждебными России государствами также считают Англию (9%), Польшу (6%), Канаду (3%), Францию (3%). В целом же позиция россиян по этому вопросу стала более определенной – доля "затруднившихся" с 2008 года по 2014 год сократилась в 3 раза (с 44%, до 15%).

Опрос ВЦИОМ проведен 20-21 сентября. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.