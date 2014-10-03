Опрос: неприязнь россиян к Украине заметно выросла

Такие данные опубликовал "Левада-Центр", передает ZN.UA. В предыдущие 3 года количество тех, кто позитивно воспринимает Украину, колебалось в пределах 65-80%. Наблюдается также и снижение количества тех, кто хорошо относится к украинцам, хотя их все еще больше половины – в мае таких было 81% от всех опрошенных, в сентябре – 61%. При этом меньше половины респондентов (39%) считают Украину заграницей.

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Резко ухудшилось отношение россиян к США и ЕС. Так, если в начале года США позитивно воспринимали 43% опрошенных против 44%, которые придерживались противоположного мнения. К сентябрю соотношение существенно изменилось - 17% к 73%.

Аналогичная динамика наблюдается по Евросоюзу – доля его сторонников среди россиян упала с 51% в январе до 19% на момент опроса в сентябре. При этом только 16% опрошенных сейчас полагают, что России следует стремиться войти в ЕС.

Стабильно позитивно россияне воспринимают Беларусь: хорошо или очень хорошо к этой стране относятся 83% респондентов. В то же время Грузию позитивно воспринимают менее половины россиян (47%).

Каждый пятый россиянин (23%) убежден в необходимости для России "любыми средствами, если потребуется – то и силой удерживать под контролем бывшие республики СССР". Несогласны с таким утверждением 66% опрошенных.

Опрос проведен 19-22 сентября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения. В нем приняли участие 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов РФ. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.