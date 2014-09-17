45% россиян верят в тайное мировое правительство

Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, результаты которого опубликованы на сайте организации.

Чаще других об этом говорят респонденты с высшим образованием (51 процент) и хорошим достатком (53 процента), а также сторонники непарламентских партий (56 процентов). Треть опрошенных (32 процента), напротив, сказала, что в мире нет подобной группы. Не смогли определиться с ответом 23 процента участников опроса, сообщает Lenta.ru.

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Мировое правительство, по словам респондентов, состоит, прежде всего, из крупнейших бизнесменов (22 процента). Другие записывают в его ряды политиков. Мировое правительство, состоящее из олигархов и политиков, представляют себе 2 процента. Членство масонов в данной организации предполагают 4 процента опрошенных.

Каждый десятый опрошенный полагает, что мировое правительство создано с целью личной выгоды для некой группы лиц. По мнению 2 процентов опрошенных, что организация пытается уничтожить Россию и русское население, а также регулировать численность населения во всем мире.

Половина тех, кто верит в мировое правительство, объяснить, с какой целью создано организация, так и не смогли.