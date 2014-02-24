Более 70% россиян против вмешательства России в политический кризис в Украине – опрос

Более 70% россиян выступают против вмешательства России в конфликт между властями и оппозицией в Украине.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результатами которого располагает УНИАН.

На вопрос, как следует реагировать России на попытки смещения «законных властей в Украине», 73% респондентов ответили, что Россия не должна вмешиваться в конфликт, поскольку это внутреннее дело народа Украины.

При этом 15% считают, что Россия должна помогать «действующей власти подавлять попытки незаконного захвата власти». 4% опрошенных считают, что Россия должна помогать оппозиционерам, митингующим прийти к власти. 9% затруднились с ответом.

В то же время, три четверти респондентов (75%) уверены, что в России подобные массовые акции протеста невозможны, 15% придерживаются противоположного мнения, 10% затруднились с ответом.

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Кроме того, 94% опрошенных россиян не хотели бы повторения в России событий, аналогичных происходящим в Украине, 3% - хотели бы, 3% затруднились с ответом.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проводился 1-2 февраля. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.