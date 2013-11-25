Главное за день: обзор топ-новостей

На Европейскую площадь в Киеве массово прибывают участники акции

На Европейскую площадь Киева массово прибывают люди, которые выступают против решения правительства о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Между тем, в Харькове участники Евромайдану из-за запрета проведения массовых мероприятий в связи со вспышкой ОРВИ вышли на акцию в медицинских масках.

Причиной стало то, что сегодня в Харькове из-за обострения эпидемиологической ситуации ограничили проведение массовых мероприятий и во всех лечебных заведениях ввели карантин.

Также сегодня в Чернигове около 12.00 государственные исполнители при поддержке милиции снесли Евромайдан, расположенный в сквере имени Попудренко, вблизи Красной площади. Как сообщали местные СМИ, снос проходил в достаточно грубой форме, один из митингующих облил себя бензином и пытался совершить самосожжение.

Однако участники Евромайдану в Чернигове заявили о намерении продолжать акцию до 29 ноября.

Также сегодня на тернопольский Евромайдан пришли около тысячи студентов, но правоохранители заставило студентов забрать установленную посреди Театральной площади палатку, мотивировав тем, что студенты рано начали акцию, которую зарегистрировали на 13 часов.

Похожие акции проходили и за пределами Украины. Так, в Норвегии собралось аж два Евромайдана, в Берлине на Евромайдан вышли 250 человек, причем к акции присоединились украинцы, которые специально прибыли в Берлин из Гамбурга, Дрездена, Лейпцига и Штутгарта.

Кроме того, парламентское меньшинство Грузии выступило с инициативой поддержать "европейские стремления украинского народа" , и при этом осудить политику России.

По итогам предыдущих акций в милиции начали рассматривать жалобы всех сторон на правонарушения со стороны как митингующих , так и правоохранителей.

Опубликовано видео, на котором провокаторы применяют слезоточивый газ против "Беркута " и "титушек"

Столичная прокуратура открыла уголовное производство по факту препятствования митингующими работникам коммунальных служб в демонтаже палаток на Майдане Независимости.

Также сегодня народный депутат Юрий Стець обратился к генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке с просьбой проверить информацию о фактах препятствования журналистской деятельности сотрудниками спецподразделения " Беркут" во время акций протеста в Киеве 24 ноября.

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Крайним сроком решения вопроса по соглашению об ассоциации с ЕС утро пятницы, 29 ноября

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Об этом журналистам в Киеве сообщил министр иностранных дел Леонид Кожара.

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Начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков пояснил , что у экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко сегодня не будет возможности провести встречи ни с защитниками, ни с соратниками из-за обострения санитарно-эпидемиологической ситуации.

Также сегодня к Тимошенко не пустили Арсения Яценюка и супругов Луценко

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