Яценюк прилетел в Харьков, но в больнице ограничили посещение Тимошенко

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко выздоровела после простуды, но в ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове действует ограничение на посещения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге перед харьковской больницей сказала журналистам лечащий врач Тимошенко с украинской стороны Ирина Фурса.

По ее словам, Тимошенко приступила к физическим нагрузкам по обычному своему графику.

Фурса подчеркнула, что Тимошенко “вышла из того состояния без каких-либо последствий”. Никаких обострений по основному заболеванию не было, и сегодня во время врачебного обхода новых жалоб экс-премьер не предъявляла, сказала Фурса.

Она отметила, что на это время Тимошенко “вошла в свой обычный режим”.

В то же время, отвечая на вопрос журналистов, сможет ли Тимошенко встретиться со своими политическими соратниками Арсением Яценюком и Юрием и Ириной Луценко, врач сказала: «Учитывая, что в городе в связи с осенне-зимним периодом участились обострения простудных заболеваний, мы сейчас очень дифференцировано относимся к посещениям, пытаемся максимально их уменьшить, чтобы не было новых инфекций, которые могут быть принесены”.

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Фурса отметила, что карантин в больнице не объявлен, но ограничения на встречи касаются всех пациентов заведения.

“Карантина по городу нет. Есть ограничения на посещение в связи с осенними обострениями. Эти ограничения касаются каждого пациента”, - отметила она.

Фурса не ответила на вопрос журналистов, будет ли рекомендовать она проведение встречи с оппозиционерами, сославшись на то, что проведение встреч не касается лечебного процесса, за который она отвечает.

Как сообщал УНИАН, председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк только что прибыл в Харьков для встречи с экс-премьер-министром Тимошенко.

“Прибыли в Харьков. Что в этот раз они придумают, чтобы не пустить нас к Юлии”, - написал Яценюк в своем Twitter.

Справка УНИАН. Ранее, 15 ноября, пенитенциарная служба заявила, что Тимошенко больна ОРВИ. В связи с этим к ней не пустили ее соратников - Арсения Яценюка, Юрия Луценко и Ирину Луценко. Также была отменена запланированная встреча с вице-президентом Европейской народной партии.

В то же время дочь Тимошенко назвала неправдой заявление ГПтС о простуде экс-премьер-министра, из-за которой она якобы не может встретиться со своими политическими соратниками.