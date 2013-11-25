Лех Валенса считает, что в Украине возможен любой сценарий

Об этом сообщает Польское Радио.

«Сегодня Украина так сильно подчинена России, что Европейский Союз не в состоянии это преодолеть. Готовы ли мы это пересилить? Нельзя сказать, что Евросоюз слаб, только что он не действует в едином порыве. Конечно, трудно привести к полному единодушию столько экономик в такое короткое время. Украинцы должны вступить в Европейский Союз. Вопрос лишь во времени и цене», - сказал Валенса.

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Кроме того, он заявил, что готов ехать в Украину как посредник в переговорах. «При этом, конечно, должна быть четкая программа и приглашение», - отметил экс-президент.