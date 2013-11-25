В Чернигове участники Евромайдана планируют продолжать акцию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции.

"Акция будет продолжаться до 29 числа, как и было намечено", - сказала ее участница Светлана Жимолостова.

Она подчеркнула, что активисты будут подавать в суд за нанесенный ущерб.

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"Будем подавать заявление в суд. У нас просто украли имущество – личные вещи, деньги, собранные для Евромайдана в столице. Хотелось бы, чтобы кто-то ответил за то, что случилось", - уточнила Жимолостова.

В целом, участники Евромайдана (на время сноса палатки там находилось четыре человека) считают инцидент самым "позорным событием" в современной истории Чернигова и провокацией для силового варианта развития событий. Они отмечают, что предлагали судебным исполнителям пообщаться с собственно организаторами акции, но правоохранители начали "разрушать все по-варварски".

Участница акции Ирина Черенько считает, что "все можно было сделать цивилизовано, и если решение суда правомерно, то они бы сами вывезли имущество".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 ноября, в Чернигове около 12.00 государственные исполнители при поддержке милиции снесли Евромайдан, расположенный в сквере имени Попудренко, вблизи Красной площади.

Решение о сносе принял Черниговский окружной административный суд, по предоставлению городской власти. Власть мотивировала иск тем, что в ее адрес поступило сообщение городского УМВД, в котором отмечено, что милиция не может обеспечить безопасность граждан и общественный порядок в месте проведения мероприятия.

Организатор акции, руководитель местной организации "Демократического Альянса" Игорь Андрийченко, отметил, что правоохранители "забрали палатку и оборудование на сумму 100 тыс. грн, принадлежавшие общественной организации, которая занималась социальными проектами". "Это все происходило очень грубо", - подчеркнул он.

22 и 24 ноября в Чернигове общественные организации провели акции в поддержку евроинтеграционного курса страны и требовали подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. 23 ноября участники акции установили палатку и объявили акцию бессрочной. Позже сообщили, что они будут собираться каждый вечер.