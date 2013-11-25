Тимошенко сегодня не встретится ни с кем - начальник Качановской колонии

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сегодня не будет иметь возможности провести встречи ни с защитниками, ни с соратниками из-за обострения санитарно-эпидемиологической ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков.

Он сказал, что было обнародовано распоряжение Харьковского городского председателя, в котором предлагается ввести ограничение на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения острой респираторной инфекции.

Колпащиков отметил, что исполняющий обязанности главного врача ЦКБ “Укрзализныци” обратился к администрации колонии с просьбой ограничить проведение встреч.

“Мы приостановили проведение свиданий на время, пока будет действовать ограничение”, - сказал Колпащиков.

Он отметил, что учитывая это, сегодня не состоятся встречи Тимошенко с оппозиционерами. Кроме того, по словам начальника колонии, не начнется сегодня долгосрочное свидание Тимошенко со своей дочерью Евгенией Тимошенко. Ограничения на встречи также касаются и защитников.

“Это значит, что это все прекращено”, - подчеркнул Колпащиков.

По его словам, ограничения касаются всех исправительных учреждений области.

При этом он заверил, что Тимошенко будет предоставлено право проводить встречи после того, как ограничения будут сняты.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 ноября, в Центральную клиническую больницу “Укрзализныци” в Харькове для встречи с экс-премьер-министром Тимошенко прибыли оппозиционные политики Юрий и Ирина Луценко и Арсений Яценюк.

Они также приезжали к Тимошенко и ранее, 15 ноября, однако пенитенциарная служба тогда отменила встречу, заявив, что экс-премьер больна ОРВИ.

Сегодня, 25 ноября, лечащий врач Тимошенко с украинской стороны Ирина Фурса сообщила, что экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко выздоровела после простуды, но в ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове действует ограничение на посещение.

«Учитывая, что в городе в связи с осенне-зимним периодом участились обострения простудных заболеваний, мы сейчас очень дифференцировано относимся к посещениям, пытаемся максимально их уменьшить, чтобы не было новых инфекций, которые могут быть принесены”, - сказала врач, отвечая на вопрос журналистов, сможет ли Тимошенко встретиться со своими политическими соратниками.