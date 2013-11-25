В Харькове люди пришли на Евромайдан в медицинских масках из-за объявленного карантина

Как передает корреспондент УНИАН, на площади Свободы напротив Дома Советов собралось свыше 100 человек. Большинство из них в медицинских масках, у некоторых на масках есть надписи “ГЕПАтиту бой”, “ГЕПОгрипп не пройдет”.

Люди держат национальные флаги, флаги Европейского Союза и ленты с символикой Украины и ЕС, а также скандируют: “Украина - это Европа!”.

Активисты Евромайдана собирают подписи, которыми уполномочивают Президента Украины Виктора Януковича подписать Соглашение об ассоциации с ЕС на Вильнюсском саммите.

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Один из участников акции Дмитрий Пилипец отметил, что Харьковский Евромайдан вышел в медицинских масках, потому что городская власть объявила карантин из-за якобы распространения гриппа и ОРВИ. При этом он очень скептически оценил такое решение городской власти.

“Почему маски? Потому что Кернес (мэр Харькова Геннадий Кернес - УНИАН) сказал, что в Харькове бушует эпидемия гриппа. Поэтому мы решили защититься от Кернеса, надев маски. Мы не хотим, чтобы он нас заразил своей инфекцией. Я не знаю, какая она у него...”, - сказал Пилипец.

Он выразил убеждение, что решение об ограничении массовых мероприятий из-за распространения ОРВИ незаконное, и предположил, что оно будет обжаловано в судебном порядке.

“Сегодня уважаемый царь Кернес принял решение очередное незаконное об ограничении права на мирные собрания, которого он абсолютно не имел права принимать, потому что любое ограничение имеет право принимать только суд. Судебного запрета на эти собрания нет. Это спонтанные собрания. Люди протестуют против отмены движения в Европу. Кернес превысил свои полномочия. И я думаю, что его решение обязательно будет обжаловано в судебном порядке”, - сказал Пилипец.

Активист сообщил, что Харьковский Евро майдан будет собираться ежедневно до саммита “Восточного партнерства” в Вильнюсе.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба Харьковского городского совета со ссылкой на и.о. начальника Харьковского городского управления Главного управления СЭС в Харьковской области Николая Чигринца сообщила, что в городе на прошлой неделе заболеваемость ОРЗ выросла на 11,4%. Эпидпорог превышен почти вдвое в Киевском, Ленинском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах.

В связи с этим городское управление СЭС обратилось с представлением к Харьковскому городскому голове и городскому совету с просьбой принять решение об ограничении проведения массовых мероприятий.

Было принято решение ограничить проведение всех массовых мероприятий, в том числе и школьных, а в лечебных учреждениях - ввести карантин.