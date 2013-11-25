Соглашение об ассоциации с Украиной все еще на повестке дня - заявление ЕС

Руководители Европейского Союза заявляют, что предложение подписания Соглашения об ассоциации с Украиной на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства" все еще остается в повестке дня, несмотря на решение правительства Украины приостановить подготовку к подписанию соглашения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в совместном заявлении президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу и председателя Европейского совета Германа ван Ромпея.

"Предложение подписания беспрецедентного Соглашения об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли - все еще в повестке дня. Это нуждается в политической воле со стороны украинских лидеров, решительных действий и значительного продвижения в выполнении условий, поставленных перед Украиной в декабре 2012 года", - говорится в заявлении Баррозу и Ромпея.

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"В то же время, поскольку мы знаем о внешнем давлении, под которое попала Украина, мы убеждены, что краткосрочные рассуждения не должны перечеркивать долговременные преимущества, которые принесет это партнерство. Мы твердо не разделяем российскую позицию и действия в этой связи", - заявили руководители ЕС.

"Продолжение крепких отношений с Европейским Союзом не происходит за счет отношений наших восточных партнеров с другими их соседями – такими, как Россия. "Восточное партнерство" было основано как выигрышное дело для всех, и мы готовы объяснить Российской Федерации обоюдные выгоды и влияние от увеличения торговли с нашими партнерами", - отмечается в заявлении.

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Руководители ЕС также отметили двусторонний характер Соглашения об ассоциации, отбросив предложение о трехсторонних консультациях в формате ЕС-Украина-Россия, что было предложено правительством Украины.

Баррозу и Ромпей заявили также, что высоко ценят выступления украинцев за европейскую интеграцию. "Украинские граждане вновь продемонстрировали в эти последние дни, что они абсолютно понимают историческую природу европейской ассоциации", - говорится в заявлении.

Также они выразили "сильное разочарование позицией России" касательно соглашения ЕС с Украиной