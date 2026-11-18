Путин и Си Цзиньпин более двух часов обсуждали войну России против Украины и ее завершение.

Российский диктатор Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в китайском Шэньчжэне обсудили российско-украинскую войну и возможные пути ее урегулирования. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков государственному агентству "РИА-Новости".

По его словам, Путин также рассказал китайскому лидеру о своих контактах в Москве со специальными представителями президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Переговоры Путина и Си длились более двух часов

О встрече российского диктатора и главы КНР стало известно 18 ноября. Переговоры в Шэньчжэне длились более двух часов.

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19 ноября в этом же городе должен состояться трехсторонний саммит с участием Путина, Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Официальная повестка дня встречи пока не обнародована.

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что "значение и символизм этой встречи трудно переоценить". Он также выразил надежду, что по итогам переговоров лидеры примут совместное коммюнике.

По информации западных СМИ, Дональд Трамп намерен поднять во время встречи тему контроля над ядерным оружием. Война России против Украины на трехстороннем саммите, скорее всего, обсуждаться не будет. Причиной называют нежелание Китая участвовать в мирном процессе.

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