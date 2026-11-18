Автомобили с бензиновыми двигателями остаются самыми популярными на украинском рынке новых легковых автомобилей. В октябре автопарк страны пополнился 13,5 тысячами новых автомобилей на бензине.
Как сообщает "Укравтопром", приведенный показатель на 2% отстает от цифр за аналогичный период прошлого года.
Из общего количества всех зарегистрированных в октябре бензиновых легковых автомобилей лишь 2 тыс. составляли новые легковые автомобили (на 15% меньше, чем в прошлом году). В то же время регистрации подержанных автомобилей немного выросли (+0,2%) и достигли 11,5 тыс. единиц.
Среди новых автомобилей с бензиновыми двигателями наибольшим спросом пользовался кроссовер Hyundai Tucson. В то же время среди ввезенных в страну подержанных автомобилей с бензиновыми ДВС лидирует Volkswagen Golf, который едва опередил Volkswagen Tiguan.
ТОП-5 новых бензиновых легковых автомобилей:
- Hyundai Tucson – 146 автомобилей.
- Škoda Kodiaq – 131.
- Mazda CX5 – 125.
- Škoda Octavia – 111.
- Suzuki SX4 – 97.
ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых автомобилей:
- Volkswagen Golf – 727 автомобилей.
- Volkswagen Tiguan – 723.
- Nissan Rogue – 687.
- Audi Q5 – 601.
- Ford Escape – 320.
Авторынок Украины – последние новости
В октябре, по данным "Укравтопром", украинский автопарк пополнился чуть более чем 5 тысячами электромобилей (BEV). Это на 52% меньше, чем в октябре прошлого года. Лидером среди подержанных электромобилей стала Tesla Model Y.
В прошлом месяце украинский автопарк пополнился почти 5,2 тысячами подержанных автомобилей из США. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года этот показатель сократился на 10%. Наибольшую долю среди автомобилей из США тогда составляли бензиновые модели, на которые пришлось 45% продаж.
Также украинцы приобрели 1,2 тысячи легковых автомобилей из Китая, что на 61% меньше, чем за тот же месяц 2025 года.