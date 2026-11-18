Среди новых автомобилей с бензиновыми двигателями наибольшим спросом пользовался кроссовер Hyundai Tucson.

Автомобили с бензиновыми двигателями остаются самыми популярными на украинском рынке новых легковых автомобилей. В октябре автопарк страны пополнился 13,5 тысячами новых автомобилей на бензине.

Как сообщает "Укравтопром", приведенный показатель на 2% отстает от цифр за аналогичный период прошлого года.

Из общего количества всех зарегистрированных в октябре бензиновых легковых автомобилей лишь 2 тыс. составляли новые легковые автомобили (на 15% меньше, чем в прошлом году). В то же время регистрации подержанных автомобилей немного выросли (+0,2%) и достигли 11,5 тыс. единиц.

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Среди новых автомобилей с бензиновыми двигателями наибольшим спросом пользовался кроссовер Hyundai Tucson. В то же время среди ввезенных в страну подержанных автомобилей с бензиновыми ДВС лидирует Volkswagen Golf, который едва опередил Volkswagen Tiguan.

ТОП-5 новых бензиновых легковых автомобилей:

Hyundai Tucson – 146 автомобилей. Škoda Kodiaq – 131. Mazda CX5 – 125. Škoda Octavia – 111. Suzuki SX4 – 97.

ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых автомобилей:

Volkswagen Golf – 727 автомобилей. Volkswagen Tiguan – 723. Nissan Rogue – 687. Audi Q5 – 601. Ford Escape – 320.

Авторынок Украины – последние новости

В октябре, по данным "Укравтопром", украинский автопарк пополнился чуть более чем 5 тысячами электромобилей (BEV). Это на 52% меньше, чем в октябре прошлого года. Лидером среди подержанных электромобилей стала Tesla Model Y.

В прошлом месяце украинский автопарк пополнился почти 5,2 тысячами подержанных автомобилей из США. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года этот показатель сократился на 10%. Наибольшую долю среди автомобилей из США тогда составляли бензиновые модели, на которые пришлось 45% продаж.

Также украинцы приобрели 1,2 тысячи легковых автомобилей из Китая, что на 61% меньше, чем за тот же месяц 2025 года.

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