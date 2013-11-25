В Грузии парламент призвали поддержать украинские "евромайданы"

Правительство Украины на прошлой неделе постановило приостановить подготовку к заключению соглашения об ассоциации с Евросоюзом, мотивировав это решение необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ. Накануне многотысячные акции прошли в столице и регионах Украины. По разным данным, в Киеве в акции приняли участие от 50 до 100 тысяч человек.

Депутаты предложили грузинскому парламенту выступить в поддержку массовых акций, сообщает агентство Новости-Грузия.

"Нацдвижение выступает с инициативой, чтобы парламент Грузии обратился и отозвался на развивающиеся в Украине события чрезвычайным заявлением. Цель парламентского заявления – поддержка европейских стремлений украинского народа, а также осуждение соседской политики России", - заявил один из лидеров парламентского меньшинства Леван Бежашвили на брифинге.

По его словам, власти Грузии должны соответствующим образом отреагировать на происходящие в Украине события.

По теме: Украина обязательно подпишет соглашение с ЕС - грузинский министр

"Мы уверены, что следующий удар с этой точки зрения придется именно на Грузию, поэтому мы должны сделать превентивное заявление с тем, чтобы защитить наши интересы", - отметил Бежашвили.

Как заявил ранее в понедельник советник главы грузинского государства по внешним связям Вано Мачавариани, события, развернувшиеся в Украине, покажут Европе, насколько важно сближение с Грузией.

В ходе саммита "Восточного партнерства", который пройдет в Вильнюсе 28-29 ноября, планируется парафирование соглашения об ассоциации Грузии с Евросоюзом. В дипломатической практике это означает предварительное подписание международного договора лицами, участвовавшими в его разработке, в подтверждение предварительной договоренности.