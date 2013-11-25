На тернопольский Евромайдан пришли около тысячи студентов

В Тернополе на молодежный Евромайдан собралось около тысячи студентов из разных вузов города.

Как передает корреспондент УНИАН, предварительно они прошли колонной по центральным улицами, заблокировав при этом на непродолжительное время проезд транспорта по главной улице - Русской.

На Театральной площади студенты устроили палаточный городок, после чего начали митинг возле драмтеатра.

Они скандируют: «Украина – Европа!», «Молодежь – за Европу!», «Мы – европейцы!», «Слава украинским студентам!», «Молодежь нации – за евроинтеграцию!», «Банду прочь!», «Слава Украине!», исполняют украинских песен, греются, прыгая и выкрикивая: «Хто не скаче, тот москаль!».

Как отметил соорганизатор Евромайдана в Тернополе Любомир Шимкив, акции на площади будут проходить ежедневно.

«Палаточный городок останется до тех пор, пока не будет подписано Соглашение об ассоциации с ЕС», – отметил он.

Студенты уже более часа митингуют на площади, несмотря на мокрый снег и сильный ветер.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство приняло решение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации. После этого во многих городах начались акции протеста.

24 ноября один из соорганизаторов молодежного Евромайдана в Тернополе, представитель «Пласта» Любомир Шимкив во время выступления на митинге на Театральной площади сообщил, что 25 ноября молодежь города начинает забастовку в учебных заведениях и разворачивает на площади палаточный городок.

В разговоре с корреспондентом УНИАН он сообщил, что об участии в акции протеста в палаточном городке на Театральной площади заявили студенческие активисты всех вузов Тернополя.

Сегодня утром правоохранители заставили студентов убрать установленную посреди Театральной площади палатку, мотивировав тем, что студенты рано начали акцию, которую зарегистрировали на 13 часов.