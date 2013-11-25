В Раде зарегистрирован законопроект о "перерывах в отбывании наказания"
17:03, 25 ноября 2013Политика
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перерыва в отбывании наказания
В Раде зарегистрирован еще один законопроект, который может касаться Тимошенко
Проект закона под № 3693 размещен на официальном сайте ВР. Его авторами являются народные депутаты Андрей Кожемякин, Ирина Геращенко, Андрей Мищенко, Ирина Луценко и Геннадий Москаль.
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В то же время, текст законопроекта на сайте ВР отсутствует.
Напомним, 21 ноября Верховная Рада Украины не поддержала ни один из шести предложенных законопроектов по лечению заключенных за рубежом, в том числе - экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
Согласно расписанию, опубликованному на сайте парламента, следующее пленарное заседание Рады должно состояться 3 декабря
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