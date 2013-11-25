Черниговский Евромайдан снесли - СМИ

Сегодня в Чернигове около 12.00 государственные исполнители при поддержке милиции снесли Евромайдан, расположенный в сквере имени Попудренко, вблизи Красной площади.

Как сообщает “Черниговщина: события и комментарии”, демонтаж проходил в довольно грубой форме, один из митингующих облил себя бензином и попытался совершить самосожжение.

Решение о сносе принял Черниговский окружной административный суд по представлению городской власти. Власть мотивировала иск тем, что в ее адрес поступило сообщение городского УМВД, в котором говорилось, что милиция не может обеспечить безопасность граждан и общественный порядок в месте проведения мероприятия.

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В сносе участвовало около 50 милиционеров, а также людей в гражданском. Палатку, сцену, звуковую аппаратуру загрузили в грузовой автомобиль, который затем скрылся в неизвестном направлении, говорится в сообщении.