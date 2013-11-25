Тимошенко объявила бессрочную голодовку

Об этом говорится в ее обращении, которое зачитал сегодня перед участниками Евромайдана на Европейской площади в Киеве ее защитник Сергей Власенко, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

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«Я счастлива, что сотни тысяч украинцев вышли на Евромайданы в Украине и по всему миру. Вышли, чтобы не позволить правящей мафии убить наш европейский выбор, сломать нашу жизнь. Я горда ощущать себя частью такого величественного и сильного народа, который смог обрести государственную независимость и сохранить ее несмотря ни на что. Смог пережить голодомор и советские пытки, смог подняться, завоевать свою свободу во время Помаранчевой революции и нашел в себе силы восстать сегодня на всех Европейских майданах, чтобы опять побеждать», - подчеркнула Тимошенко.

«В знак единства и солидарности со всеми, кто сейчас борется на всех Евромайданах в Украине и в мире, я объявляю бессрочную голодовку с требованием к Януковичу подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС», - подчеркнула лидер оппозиции.