Евросоюз не хочет принимать участие в трехсторонних переговорах с Украиной и РФ

Европейский Союз не видит возможностей подключить Россию к переговорам Украины и Евросоюза об ассоциации, диалог может вестись только на двусторонней основе. Об этом заявил РИА Новости глава Представительства ЕС в России Вигадас Ушацкас.

Отвечая на просьбу прокомментировать заявление Президента РФ Владимира Путина, что Россия готова к трехсторонним переговорам РФ — ЕС — Украина для решения вопросов, связанных с возможным подписанием Соглашения об ассоциации, Ушацкас подчеркнул, что переговоры могут вестись только на двусторонней основе.

"Реакция ЕС в том, что мы особо ценим наши отношения с Россией и с Украиной. Мы готовы обсуждать разные вопросы, в том числе по торговым отношениям на базе наших совместных обязательств по ВТО. Но переговоры по договорам, как с Россией - по новому базовому соглашению, так и с Украиной - об ассоциации и зоне свободной торговли, ведутся на двусторонней основе", - сказал Ушацкас.

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Как сообщал УНИАН, 21 ноября, Кабинет министров Украины принял решение прекратить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое планировалось подписать 28-29 ноября на сам мите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

В то же время, КМУ поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики “предложить Европейскому Союзу и Российской Федерации образовать комиссию на трехсторонней основе для разработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений, расширение и содействие международной торговле, дальнейшую либерализацию рынка, согласование регуляторной базы для улучшения условий осуществления предпринимательской деятельности; возобновить активный диалог с Российской Федерацией и другими странами Таможенного союза и государствами-членами Содружества Независимых Государств об оживлении торгово-экономических связей с целью сохранения и укрепления общими усилиями экономического потенциала государства”, - сказано в распоряжении.