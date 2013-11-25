В Норвегии собрались два Евромайдана (фото, видео)
09:32, 25 ноября 2013Политика
17996 0
В самых больших городах Норвегии прошли акции в поддержку европейской интеграции Украины
Украинцы в Бергене и Осло вышли поддержать Евромайдан / Фото : facebook.com
В самых больших городах Норвегии прошли акции в поддержку европейской интеграции Украины.
Как сообщает ТСН, на Евромайдане в Бергене и Осло вышли граждане Украины, которые живут в этой скандинавской стране.
Украинец в Норвегии рисует плакат в поддержку евроинтеграции Украины / Фото : facebook.com
Люди заявили о своей поддержке подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом на саммите в Вильнюсе, который состоится 28-29 ноября.
По теме: В Берлине на Евромайдан вышли 250 человек
Евромайдан, Норвегия / Фото : facebook.com
"Украинцы в Бергене вместе с друзьями из Осло поддержали 100 тысяч человек в Киеве в их праве выбирать геополитику", - сообщил участник акции Анатолий Кирилюк.
.
Видео Oleg Sashchenko
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter