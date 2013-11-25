В Норвегии собрались два Евромайдана (фото, видео)

09:32, 25 ноября 2013
Политика
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В самых больших городах Норвегии прошли акции в поддержку европейской интеграции Украины

Евромайдан Норвегия / Фото : facebook.com

В самых больших городах Норвегии прошли акции в поддержку европейской интеграции Украины.

Как сообщает ТСН, на Евромайдане в Бергене и Осло вышли граждане Украины, которые живут в этой скандинавской стране.

Евромайдан Норвегия / Фото : facebook.com

Люди заявили о своей поддержке подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом на саммите в Вильнюсе, который состоится 28-29 ноября.

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Евромайдан Норвегия / Фото : facebook.com

"Украинцы в Бергене вместе с друзьями из Осло поддержали 100 тысяч человек в Киеве в их праве выбирать геополитику", - сообщил участник акции Анатолий Кирилюк.

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Видео Oleg Sashchenko
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