Он отметил, что членство Финляндии в НАТО не будет отменено ни в какой форме.

Финляндия не намерена выходить из НАТО и останется членом альянса, пока он существует. Об этом заявил президент страны Александр Стубб в интервью газете Ilta-Sanomat.

Журналисты попросили Стубба прокомментировать информацию немецкого таблоида Bild, который написал, что Россия в рамках мирных переговоров по Украине требует, чтобы Финляндия вышла из НАТО.

Отвечая на этот вопрос, он подчеркнул, что Финляндия является и останется в НАТО:

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"Это не является серьёзным утверждением ни в какой форме. Я могу сказать прямо, что Финляндия вступила в НАТО в 2023 году и будет оставаться членом НАТО, пока он существует".

Стубб отметил, что членство Финляндии в НАТО не будет отменено ни в коей мере, Финляндия этого не хочет, и НАТО этого не хочет.

"Мы являемся гарантией безопасности для НАТО, а НАТО – гарантией безопасности для нас. По моему мнению, это заявление не следует воспринимать всерьёз ни в коем случае, и я не слышал этого ни от одного россиянина", – сказал Стубб.

Требования России на переговорах по Украине

Как сообщал УНИАН, Bild писала, что одно из предложений России на переговорах о прекращении войны в Украине включает жесткое требование отдать весь Донбасс и оккупированные территории, а также выход Финляндии из НАТО.

Также Украина должна получить внеблоковый статус и отказаться от вступления в НАТО, хотя ее членство в Евросоюзе не исключается. Порты Одессы и Николаева предлагается демилитаризовать, чтобы Украина не могла использовать их в качестве военно-морских баз.

По информации издания, Россия также выдвинула жесткие условия относительно "нового европейского порядка безопасности". Так, Москва хочет, чтобы НАТО отказалось от размещения военных баз в Эстонии, Латвии и Литве, а также чтобы Финляндия вышла из альянса.

План Москвы касается и Молдовы. Россия предлагает превратить её в федеративную республику, в состав которой войдут сама Молдова, а также автономный регион Гагаузия и непризнанное Приднестровье. В случае вступления страны в ЕС Приднестровье и Гагаузия должны получить возможность провести референдумы о независимости.

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