В эпоху чат-ботов значение этого слова и особенности его употребления приобрели еще большее значение.

На фоне стремительного развития искусственного интеллекта и все более размывающейся границы между человеком и машиной Кембриджский словарь английского языка выбрал слово 2026 года. Им стало human ("человек") – понятие, значение которого приобретает особую важность в эпоху ИИ, сообщает The Guardian.

Технологические прорывы в сфере искусственного интеллекта, в частности появление ChatGPT три года назад, вновь обострили вопрос о том, что значит быть человеком. В словаре слово "human" определяется как "обладающий качествами, недостатками и чувствами, присущими людям, в отличие от богов, животных или машин".

Развитие ИИ вызвало дискуссии о том, способны ли компьютеры обрести сознание. Среди тех, кто ответил на этот вопрос утвердительно, – эволюционный биолог Ричард Докинз. Он признался, что испытывает "непреодолимое ощущение, что они – люди". Скептики же подчеркивают огромную разницу между тем, как человеческий мозг развивается в процессе эволюции, и тем, как создаются системы искусственного интеллекта.

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В Кембриджском словаре отметили, что в эпоху чат-ботов значение слова human и особенности его употребления приобрели больший вес. Редактор словаря Колин Макинтош объяснил, что искусственный интеллект "меняет то, как мы говорим о том, что значит быть человеком". По его словам, это слово всё чаще используют, чтобы отличить человеческий труд от результатов работы передовых компьютерных систем.

"Опасения по поводу того, что люди могут что-то утратить, передавая свои мыслительные процессы на аутсорсинг, заставили нас переосмыслить, насколько мы полагаемся на ИИ: от ведущих математиков до учителей маленьких детей", – сказал Макинтош.

Он также обратил внимание на недавнее распространение сложных слов с компонентом human-made ("созданный человеком"). Это свидетельствует о том, что слово human начали использовать для различения произведений или качеств, присущих людям, и тех, что являются результатом работы искусственного интеллекта.

Профессор Рэйчел Адамс, специалист по управлению ИИ и правам человека из Кембриджского университета, отметила, что развитие искусственного интеллекта вновь возвращает человечество к вопросам, над которыми оно размышляет на протяжении тысячелетий.

"ИИ возвращает нас к вопросам, которые мы задаем себе на протяжении тысячелетий: кто мы, что значит быть человеком? Ответы на эти вопросы никогда не были фиксированными или неизменными, но сам факт того, что мы их задаем, – это то, что нас объединяет", – сказала она.

Другие претенденты на звание слова года

В короткий список также вошли другие термины, связанные с технологиями. В частности, agent ("агент") – система искусственного интеллекта, способная работать без контроля человека, что порой вызывает тревогу, – и analogues ("аналоги"), относящиеся к деятельности, не связанной с цифровыми технологиями.

Среди нетехнологических кандидатов было слово wholesome ("полезный", "позитивный"). Им описывают то, что может улучшить жизнь человека физически, морально или эмоционально.

Искусственный интеллект – последние новости

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект OpenAI взломал правительственный сайт Австралии. Инцидент произошел еще в июне, но разработчики узнали о нем только осенью.

По информации OpenAI, во время обучения ИИ-агент получил задание найти данные о государственных расходах на лекарства. Изучая источники, он наткнулся на правительственный портал Medicare Statistics Reporting Service и взломал его. В результате ИИ получил доступ к открытым и закрытым файлам, а также возможность записывать данные на внутренний сервер.

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