На Европейскую площадь массово прибывают участники акции
19:22, 25 ноября 2013Политика
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На Европейскую площадь Киева массово прибывают люди, выступающие против решения правительства о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации из ЕС.
На Евромайдан продолжают прибывать люди / Фото: vk.com / we.patriots
Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент на Европейской площади движение автомобилей значительно осложнено, поскольку митингующие перенесли металлические заграждения, а также агитационные палатки с тротуара на проезжую часть на несколько метров. Со сцены раздается музыка. Политиков еще нет.
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На Майдане Незалежности также увеличились количество людей. Часть из них двигается в сторону Европейской площади. В целом ситуация спокойная, по улице Институтской передвигаются автомобили, однако уже выставили регулировщиков, поскольку поворот в сторону Европейской площади частично перекрыт возле гостиницы “Днепр” митингующими.
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