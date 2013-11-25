На Европейскую площадь массово прибывают участники акции

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент на Европейской площади движение автомобилей значительно осложнено, поскольку митингующие перенесли металлические заграждения, а также агитационные палатки с тротуара на проезжую часть на несколько метров. Со сцены раздается музыка. Политиков еще нет.

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На Майдане Незалежности также увеличились количество людей. Часть из них двигается в сторону Европейской площади. В целом ситуация спокойная, по улице Институтской передвигаются автомобили, однако уже выставили регулировщиков, поскольку поворот в сторону Европейской площади частично перекрыт возле гостиницы “Днепр” митингующими.