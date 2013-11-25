Пшонку просят проверить факты препятствования журналистской деятельности «Беркутом»

Об этом говорится в депутатском запросе, фотокопию которого Стець разместил на своей странице в Facebook.

В запросе депутат просит проверить информацию, которая стала ему известная из открытых источников, о том, что 24 ноября во время освещения массовых мероприятий вблизи Дома правительства сотрудники полка милиции особого назначения “Беркут” препятствовали осуществлению профессиональных обязанностей журналиста Ивана Наконечного. “Во время столкновения сотрудники “Беркута” безосновательно применили силу к журналисту, затянули Наконечного во двор Дома правительства, повредили аппаратуру”, - пишет Стець.

Депутат просит генпрокурора в случае подтверждения вышеприведенной информации привлечь виновных к ответственности, предусмотренной законодательством.