В Харькове ограничили проведение массовых мероприятий и ввели карантин в больницах

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на и.о. начальника Харьковского городского управления Главного управления СЭС в Харьковской области Николая Чигринца.

По его информации, в течение минувшей недели за медицинской помощью с жалобами на симптомы ОРЗ обратились 5366 харьковчан – на 11,4% больше, чем за предыдущую неделю. При этом диагноз ОРЗ был поставлен 1626 чел. (неделей раньше – 937 чел.). Кроме того, 120 чел. из общего количества больных были госпитализированы с осложнениями.

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Чигринец сообщил, что эпидпорог превышен почти вдвое в Киевском, Ленинском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах.

«Проанализировав ситуацию, которая сложилась с эпидемиологической ситуацией в Харькове, мы обратились с представлением к Харьковскому городскому голове и к городскому совету с просьбой принять решение об ограничении проведения массовых мероприятий», - цитирует пресс-служба Чигринца.

В связи с этим было принято решение ограничить проведение всех массовых мероприятий, в том числе и школьных, а в лечебных учреждениях - ввести карантин.

«Такую вынужденную меру мы решили применить, чтобы предотвратить все возможные осложнения и увеличение количества заболевших», - отметил руководитель СЭС.

Он также подчеркнул, что если эпидемиологическая ситуация стабилизируется, санитарная служба будет предлагать отменить решение.

Как сообщал УНИАН, из-за введения карантина сегодня были отменены краткосрочные свидания экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая находится в стационаре ЦКБ «Укрзализницы», с оппозиционными политиками Арсением Яценюком, Юрием и Ириной Луценко, а также долгосрочное - с дочерью Евгенией.