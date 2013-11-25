В Таможенном союзе считают "неопределенность" позиции Украины вредной

Об этом заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев журналистам в понедельник, сообщает РИА Новости.

Украина недавно отложила подписание соответствующего документа на неопределенный срок. До этого премьер Украины Николай Азаров говорил, что за 10 месяцев 2013 года товарооборот между Украиной и СНГ упал на 25% и Киев испытывает большие трудности в связи с этим падением.

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"Если мы всё просто подвесим в таком состоянии, в каком оно сейчас находится, то негативные тенденции сохранятся, а возможно и усилятся", - полагает Слепнев.

По его словам, один из самых чувствительных вопросов экономических отношений Таможенного союза и, в частности России, с Украиной, - это давние отраслевые кооперационные связи. Последнее время в период подготовки соглашения об ассоциации с ЕС уже появились негативные тенденции: новые контракты между российскими и украинскими партнерами заключаются плохо, старые пересматриваются, обратил внимание министр.

"Бизнес не может ждать, он будет развиваться в других направлениях", - полагает Слепнев. Он добавил также, что в том случае если будут достигнуты договоренности по газу между РФ и Украиной, о деталях которых он не смог рассказать, то показатели взаимной торговли могут измениться, однако для других групп товаров негативные тенденции, скорее всего, сохранятся.