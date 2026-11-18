В Европе выступают против такого соглашения с РФ.

Соединенные Штаты нацелились на заключение всеобъемлющего соглашения о прекращении войны РФ в Украине, которая может оставить Европу беззащитной. Об этом пишет Bloomberg.

США считают, что предоставление Украине надежных гарантий безопасности и достижение договоренности с РФ относительно архитектуры безопасности Европы может помочь в решении других проблемных вопросов, в частности территориальных, которые уже давно зашли в тупик. Впрочем, пишет издание, эта идея представляется опасной для многих в Европе, особенно на восточном фланге. Поскольку НАТО может вывести войска из этих районов.

"Восточный фланг, конечно, не является разменной монетой, и о сферах влияния речи быть не может", – заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

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Издание отмечает, что после результатов промежуточных выборов в США команда Трампа пытается поспешить, чтобы добиться результатов на переговорах, прежде чем демократы вернутся к власти в январе. Ведь после этого они могут настаивать на введении более жестких санкций против России или усилении поддержки Украины.

Несмотря на это, пишет издание, Путин продолжает тянуть время. Отмечается, что кремлевский диктатор, в частности, может рассчитывать на выборы в Европе в 2027 году, которые усилят влияние ультраправых партий, стремящихся ослабить поддержку Украины.

На этом фоне, хотя Москва в теории и может быть заинтересована в соглашении, на практике она до сих пор не отступила от максималистских требований, выдвинутых ею в декабре 2021 года. В частности, РФ требует от НАТО не развертывать войска ни в одной стране, присоединившейся к альянсу после 1997 года. Взамен РФ предлагает сократить своё военное присутствие в Калининграде и Беларуси.

Впрочем, в ЕС, пишет издание, прямо заявляют, что такой компромисс невозможен. И он может столкнуться с сопротивлением со стороны 27 стран ЕС и их союзников. Особенно против этого выступают страны Балтии, граничащие с РФ.

"Никакого вето для России ни на что – это важно для нас. Итак, никакого вето на членство Украины в ЕС, никакого вето на присутствие НАТО и никакого вето на что-либо, что мы делаем в рамках НАТО, строя нашу коллективную оборону", – цитирует издание Кястутиса Будриса, министра иностранных дел Литвы.

Мирные переговоры: важные новости

Напомним, ранее в Кремле фактически пошли на уступки в отношении участия европейцев в мирных переговорах. Помощник кремлевского диктатора Путина Юрий Ушаков заявил, что РФ не давала согласия на участие Европы и что на данный момент ни дата следующей встречи, ни расширение формата еще не согласованы.

Параллельно с этим глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что предметом торга на мирных переговорах не может быть вопрос о якобы ограничении прав русскоязычного населения в Украине. Также он в очередной раз заявил, что Москва не согласится на размещение иностранных войск в Украине.

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