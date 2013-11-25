Янукович обещает в ближайшее время все объяснить о евроинтеграции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом говорится в его обращении к украинскому народу.

Янукович пообещал: «В ближайшее время я дам широкое интервью на телевидении и отвечу на все вопросы. А сегодня я хотел бы подчеркнуть - альтернативы построению общества европейских стандартов в Украине нет. И моя политика на этом пути всегда была и остается последовательной. Реформы, которые мы осуществляем, - это подтверждение того, что мы идем европейским путем».

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Как отметил Президент, «мы строим государство, в котором права человека, равенство всех перед законом, право выбора, социальная защита являются высшими ценностями для всех, без разницы, в котором ты регионе проживаешь или на какой майдан выходишь».

Янукович как Президент хотел бы заверить граждан Украины, что будет «развивать и крепить эти неопровержимые фундаменты нашей жизни».

Он подчеркнул: «У нас никто не украдет мечту об Украине равных возможностей, о европейской Украине. Так же, как никто не столкнет нас с праведной дороги, которая ведет к этой мечте».

«Мы многое прошли, и еще немало нам пройти надлежит. Самыми сложными на этом пути были, есть и всегда будут экономические проблемы. Но я был бы нечестным и несправедливым, если бы не позаботился о наиболее обездоленных и незащищенных, на которых может лечь основной груз переходного периода. Я был бы, мягко говоря, неправ, если бы не сделал всего, что нужно сделать, чтобы люди не теряли рабочие места, чтобы они получали заработную плату и пенсии, стипендии. Я хочу, чтобы в нашей большой украинской семье был мир и покой. Как отец не может оставить семью без хлеба, так и я не имею права бросить людей на произвол судьбы с теми проблемами, которые могут возникнуть, если под давлением, которое мы чувствуем, остановится производство, и миллионы граждан будут выброшены на улице», - отметил Президент.

Поэтому, объяснил он, ему «приходится прибегать к непростым решениям», поэтому он «иногда рискует быть непонятным», и поэтому он просит народ внимательно выслушать его лично.

Янукович заверил: «Я никогда не предприму ни одного шага во вред Украине и народу. Воля граждан Украины была, есть и будет решающей для каждого моего решения. Я хочу, чтобы люди знали это».

Он поблагодарил всех за высокое гражданское сознание и пообещал, что в интервью телевизионным каналам более детально расскажет «о наших общих шагах и действиях, которые мы будем делать вместе».

Янукович также выразил надежду на понимание и поддержку, и веру в то, что «мы преодолеем все трудности на пути развития нашего государства, потому что нет таких преград, которые не преодолел бы мудрый и сплоченный народ. Мы никогда и никому не должны позволить мешать нам. Молитвы и мечты миллионов полагаются на Господнее решение».