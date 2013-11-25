В Берлине на Евромайдан вышли 250 человек

Представители украинской диаспоры собрались у Бранденбургских ворот в Берлине в поддержку акций протеста против решения властей Украины прервать подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как сообщает «Немецкая волна», в центре немецкой столицы в воскресенье, 24 ноября, собрались не менее 250 человек разного возраста. Многие из них пришли с детьми.

К акции присоединились украинцы, которые специально прибыли в Берлин из Гамбурга, Дрездена, Лейпцига и Штутгарта.

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Как заявила на митинге депутат Бундестага предыдущего созыва Виола фон Крамон, "украинский народ, конечно, должен сам решать свою судьбу. И если сегодня на улицы выйдут десятки тысяч людей, то это будет выразительным сигналом Президенту Януковичу. Со своей стороны канцлер Ангела Меркель, очевидно, должна встретиться с Президентом Украины. Как это сделал недавно Президент Путин. Надо донести до Януковича мысль о том, что европейское будущее Украины, то, что даст его стране сотрудничество с ЕС, - это гораздо больше, чем разовая компенсация, обещанная ему Россией".