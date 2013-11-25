Дочь Тимошенко не пустили на долгосрочное свидание с матерью

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Евгения сообщила журналистам после неудачной попытки попасть к матери.

“Не пустили в рамках распоряжения мэрии. Здесь не их дело”, - сказала она и добавила: “Сейчас поеду в администрацию Качановской исправительной колонии и попытаюсь выяснить, когда предоставят право на долгосрочное свидание”.

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“Я дальше поеду спрашивать в колонию, как они смогут допустить меня: завтра или послезавтра. Буду бороться”, - сказала дочь Тимошенко.