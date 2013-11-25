Дочь Тимошенко не пустили на долгосрочное свидание с матерью
15:56, 25 ноября 2013Политика
2083 0
Дочь экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Евгению не пустили к матери на долгосрочное трехдневное свидание, которое должно было начаться сегодня в ЦКБ “Укрзализницы” в Харькове.
Евгению Тимошенко не пустили к матери
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Евгения сообщила журналистам после неудачной попытки попасть к матери.
“Не пустили в рамках распоряжения мэрии. Здесь не их дело”, - сказала она и добавила: “Сейчас поеду в администрацию Качановской исправительной колонии и попытаюсь выяснить, когда предоставят право на долгосрочное свидание”.
По теме: Тимошенко сегодня не встретится ни с кем - начальник Качановской колонии
“Я дальше поеду спрашивать в колонию, как они смогут допустить меня: завтра или послезавтра. Буду бороться”, - сказала дочь Тимошенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter